В Химках для жителей провели урок мужества, приуроченный к годовщине открытия мемориала защитникам Отечества
В Химках на территории клуба «Активное долголетие» состоялся урок мужества в честь годовщины открытия в городе мемориала защитникам Отечества, его посетили участники клуба, воспитанники военно-патриотического клуба «СОВА» и почетные гости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Идея создания монумента принадлежит работникам градообразующих предприятий и жителям Химок. Композиция состоит из фигур воина Великой Отечественной войны и участника специальной военной операции, ее дополняет надпись «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!». С приветственной речью к собравшимся обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская.
«За этот год мемориал стал настоящим местом силы и памяти для всех химчан. Это точка притяжения, куда приходят ветераны, молодежь, семьи с детьми, чтобы почтить память защитников Отечества, помолчать и почувствовать наше единство. Он стал живым символом связи поколений и нашей общей веры в Победу», — сказала она.
