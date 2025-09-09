В Химках для жителей провели урок мужества, приуроченный к годовщине открытия мемориала защитникам Отечества

«За этот год мемориал стал настоящим местом силы и памяти для всех химчан. Это точка притяжения, куда приходят ветераны, молодежь, семьи с детьми, чтобы почтить память защитников Отечества, помолчать и почувствовать наше единство. Он стал живым символом связи поколений и нашей общей веры в Победу», — сказала она.