В Наро-Фоминске на 70% завершили капремонт дошкольного отделения Апрелевской школы

На улице Пойденко, 8, в городе Апрелевке Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 22 при Апрелевской школе № 3, строительная готовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к началу нового учебного года. Строители ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 1 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы, модернизируют пищеблок и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.