С помощью Минэкологии в Мытищах намерены прекратить незаконное недропользование

В Мытищах продолжается судебный спор о нарушениях земельного и природоохранного законодательства вблизи деревни Беляниново. Администрация городского округа подала иск против местного ИП, столичной компании «СК «Зеленый двор» и аграрного предприятия — пользователей земельного участка.

По данным администрации, ответчики самовольно пробурили скважину для добычи подземных вод, которые использовались, в том числе, для производства товарного бетона. Водозаборный узел был обустроен на землях государственной собственности без оформления лицензии на недропользование в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Новое исковое требование администрации Мытищ заключается в том, чтобы в течение 60 дней со дня вступления решения в законную силу ответчики за свой счет освободили самовольно занятые земли и осуществили ликвидационный тампонаж водозаборной скважины.

В случае неисполнения решения администрация просит суд разрешить ликвидацию скважины силами муниципалитета. Министерство экологии и природопользования Московской области поддерживает позицию администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.