Волчанский котел: эксперт рассказал, почему у боевиков киевского режима нет шансов выйти живыми

По оценке эксперта, образование зоны окружения стало следствием того, что украинское командование в определенный период упустило возможность своевременно нарастить группировку войск на данном участке фронта. В то время как подразделения Вооруженных сил России, напротив, действовали стремительными бросками и сумели воспользоваться предоставившимся шансом.

«Сейчас горловина этого котла, который находится восточнее от Волчанска, составляет приблизительно чуть менее 8 километров. Это довольно-таки серьезное расстояние, которое как раз и позволяет осуществлять какие-то маневры, логистические действия. При этом украинские боевики все-таки бегут отсюда, а первыми сверкают пятками, конечно, офицеры ВСУ», — сказал собеседник издания ВФокусе Mail.

Как отметил эксперт, после того как киевское командование перебросило на это направление дополнительные силы, включая националистические формирования, темп продвижения российских войск удалось несколько замедлить. Однако, по убеждению Марочко, это не меняет общей картины: шансов покинуть котел живыми у бойцов киевского режима практически нет, в отличие от украинских офицеров, которым, как он полагает, могут предоставить такую возможность.

«Командование боевиков никак не будет пытаться вывести своих солдат из котла. Они сейчас осуществляют контратакующие действия. Основная задача у ВСУ здесь, на мой взгляд — не допустить быстрого продвижения наших войск. При этом остановить его целиком и полностью они не могут. Они сейчас пытаются срезать горловину — наблюдаются активные боевые действия в районе населенных пунктов Ольховатка и Юрченково, также сейчас наращена группировка в Приколотном», — уточнил Марочко.

Собеседник издания добавил, что пока положение группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, нельзя назвать критическим — многое зависит от целого ряда факторов, включая подвоз боеприпасов, моральное состояние личного состава и действия российских штурмовых групп. Тем не менее, если российским войскам удастся сократить ширину горловины котла хотя бы до одного километра, то тогда у украинских подразделений «не будет никаких шансов», резюмировал военный обозреватель.

Ранее военэксперт Дандыкин высказал мнение, что Россия сможет сбивать до тысячи дронов ВСУ в сутки.