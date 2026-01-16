В Красногорске построят школу в микрорайоне Павшинская Пойма

В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, работы ведутся в рамках областной госпрограммы по строительству социальных объектов за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители ведут внутренние отделочные работы, монтаж инженерных сетей, сборку и монтаж технологического оборудования пищеблока. Площадь здания составит около 30 тыс. кв. м. Там разместят учебные кабинеты, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, актовый зал, библиотечно-информационный центр, столовую, спортивные залы. На прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки, также будет отведено место для проведения общешкольных мероприятий и места для отдыха.

