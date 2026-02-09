В Красногорске вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, возбужденном в отношении мужчины по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, обвинение поддержал заместитель прокурора Московской области Александр Благородов. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ноябре 2025 года он совместно с соучастниками через интернет планировал сбыть крупную партию наркотического средства. Мужчина получил от сообщника координаты его местонахождения, после чего приехал в лесной массив в Красногорске, извлек из «тайника» расфасованный сверток с запрещенным веществом и держал его при себе с целью дальнейшего сбыта.

Сотрудниками правоохранительных органов пресекли деятельность в ходе оперативно-розыскных мероприятий, из незаконного оборота изъято более 229 г наркотиков. Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.