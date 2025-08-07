В лесах Подмосковья с начала года ликвидировали 260 мусорных навалов

В лесах Подмосковья с января текущего года было устранено 260 навалов мусора. Общий объем убранного мусора составил более 4,6 тыс. кубометров, рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Наибольший объем отходов был убран в лесах Одинцово, Орехово-Зуево, Мытищ и Истры — 30, 20, 18 и 17 навалов соответственно.

В общей сложности с января в подмосковных лесах выявили 399 мусорных навалов. Их совокупный объем составил свыше 9,3 тыс. кубометров. Больше всего навалов зафиксировали в Солнечногорске, Химках, Одинцово и Воскресенске — 38, 36, 32 и 29 навалов соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие лесопарковые территории будут благоустроены в регионе в этом году.