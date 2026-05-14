В Пушкинском округе учитель приобрела квартиру по «Соципотеке»

Учитель русского языка и литературы МБОУ «Образовательный комплекс им. В. В. Матвеева» Екатерина Синельникова приняла участие в программе «Социальная ипотека» и купила квартиру в Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2026 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. До этого педагог жила на съемной квартире. Теперь ей удалось стать владельцем двухкомнатной квартиры на вторичном рынке города.

«Это жилье стало первым, которое мы посмотрели, и выбор оказался удачным: квартира просторная и уютная, а район новый с развитой инфраструктурой. Информацию о региональной мере поддержки в жилищном вопросе я узнала от коллег и решила тоже принять участие», — отметила Екатерина.

Узнать подробнее о социальной ипотеке можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.