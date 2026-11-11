Губернатор Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове

В Реутове завершается реконструкция спорткомплекса «Старт», где разместится Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева, учреждение 1964-го года постройки планируют открыть в мае 2027 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с Акинфеевым проверил, как идет реконструкция, и пообщался с родителями юных спортсменов.

«Наша задача — чтобы в каждом городе были современные стадионы. Это и новое покрытие, и поле с подогревом, и, конечно, самое главное — специалисты. Очень приятно, что в Подмосковье спортсмены, уже ставшие легендами отечественного спорта, после завершения карьеры не уходят на отдых, а берутся за что-то новое — по большей части это касается детей и спортшкол. Поэтому мы заинтересованы, чтобы у нас были такие мастера: от того, как они преподают, какие проводят мастер-классы, кто учит вратарскому или любому другому мастерству, очень многое зависит. У Игоря Акинфеева это первый такой проект, но не последний, и очень хочется, чтобы все у него получилось. Наша спортивная программа развивается в каждом городе, она очень востребована. Жители часто просят модернизировать, восстановить центральный стадион, построить новый бассейн или спортивный игровой зал», — сказал Андрей Воробьев.

На территории появятся современное футбольное поле, новая трибуна и подтрибунное пространство, на базе спорткомплекса будет работать Академия вратарского мастерства.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

«В 2018 году, как только я завершил выступления за сборную России, моей первой мыслью было создать что-то свое. Большое спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву и правительству Московской области за поддержку этой идеи. Сегодня мы четко понимаем, куда движемся: в Академии занимается более 90 детей, их родители оставляют очень положительные отзывы. Уже совсем скоро мы обретем собственный дом. И наш турнир — „Кубок Игоря Акинфеева“, который пока проходит в Химках, — в следующем году мы планируем проводить уже здесь, на своей площадке», — сказал Игорь Акинфеев.

Тренировки проводят пять специалистов, имеющих лицензии УЕФА и опыт работы с профессиональными и детскими командами. На время реконструкции занятия и соревнования проходят на базе спортшколы «Приалит», практически 40% ребят занимаются там бесплатно. После возвращения на территорию спорткомплекса «Старт» в академии смогут учиться 500 детей и подростков, в том числе 150 — на бюджетной основе.

«Моему сыну Тимофею шесть лет, футболом он начал заниматься только в этом году. Мечтает стать именно вратарем <…>. Мы очень ждем, когда откроется новый тренировочный центр на стадионе „Старт“, — рассказала Валерия Климович.

Особенностью объекта станет центр реабилитации с залом адаптивной гимнастики и зоной отдыха, который разместится в 3-этажном строении (подтрибунное пространство). В нем также будут тренажерный зал, раздевалки, кафе, конференц-зал и гостиница на 50 мест.

В Реутове также работают две муниципальные спортшколы и спортклуб для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году за счет инвестора открыли самый крупный ФОК в Подмосковье. В целом в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации спортивной инфраструктуры. До 2030 года планируется капитально отремонтировать свыше 30 объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.