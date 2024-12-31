В МЧС предупредили о сильном налипании мокрого снега на деревья в Подмосковье
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ГУ МЧС России по Московской области распространило предупреждение о сильном налипании мокрого снега на деревья и провода сегодня.
Согласно прогнозу, налипание снега ожидается в ближайшие пару часов. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до девяти часов вечера вторника.
Жителей и гостей региона призвали к осторожности во время нахождения на улице.
Ранее сообщалось, что в некоторых округах области высота снежного покрова достигла шестнадцати сантиметров.