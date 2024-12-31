Высота снежного покрова в ряде округов Подмосковья достигла 16 сантиметров

В некоторых муниципальных образованиях региона сегодня высота снежного покрова достигла шестнадцати сантиметров, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сегодня температура воздуха в регионе составляет от минус четырех до нуля градусов. Практически на всю территорию области обрушились мощные снегопады.

На уборку улиц, дворов и общественных пространств в течение суток будет выведено свыше тысячи единиц техники. Сначала специалисты приведут в порядок входные группы жилых домов, лестничные пролеты, проезды к мусорным контейнерами и тротуары.