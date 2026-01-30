В Минэкономики и финансов Подмосковья подвели итоги реализации нацпроекта «Семья» за 2025 год

В Подмосковье подвели итоги реализации нацпроекта «Семья» за 2025 год. О них рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Одним из приоритетов в рамках проекта стала поддержка семей при рождении детей. В области за год семьям вручили 4,4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье». Единовременные выплаты получили 2,5 тыс. семей.

Выплаты на покупку предметов и средств ухода за новорожденными детьми получили семьи 57 тыс. детей. Также более 3,5 тыс. жителей распорядились средствами регионального маткапитала.

В сфере повышения рождаемости меры поддержки получили почти 26 тыс. человек. Многодетные семьи получили выплаты на 16,3 тыс. школьников. Еще 3,5 тыс. семей получили единовременную компенсацию взамен земельного участка.

Государственную социальную помощь на основании социального контракта получили более 1 тыс. человек.

Кроме того, за год выполнили более 6 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения, оснастили новым оборудованием три перинатальных центра. Услуги в рамках системы долговременного ухода получил 871 человек старше трудоспособного возраста и гражданин с инвалидностью.

Помимо этого, капитально отремонтировали два детсада — в Жуковском и Балашихе. Переоснастили четыре муниципальные библиотеки, закупили новое оборудование для 28 детских школ искусств и училищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил областные награды приемным семьям региона.