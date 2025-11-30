Губернатор Подмосковья вручил награды многодетным семьям в День матери

В канун Дня матери Московская область чествовала семьи, для которых воспитание детей стало настоящим призванием. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды родителям, чьи семьи стали примером самоотверженности и любви.

Высокое звание «Мать-героиня» получила Ольга Шведова из Наро-Фоминска, воспитывающая 14 детей — всего третья женщина в Подмосковье, удостоенная этой почетной награды. Вместе с мужем Александром они создали крепкую семью, которая существует уже 24 года.

Орден «Родительская слава» украсил семьи Ульяновых из Мытищ с 11 детьми и Надейкиных, воспитывающих 9 детей. Милана и Иван Ульяновы демонстрируют уникальный пример — 25 лет совместной жизни в атмосфере взаимного уважения.

Медали ордена «Родительская слава» получили еще девять семей, среди которых особо выделяются Забеличи из Сергиева Посада — с 5 детьми они активно помогают Донбассу, и семья Константиновых из Домодедово, где отец Сергей является участником СВО и вместе с женой Оксаной воспитывает 4 детей.

Отдельной награды — Ордена «Родительская доблесть» — удостоились Екатерина и Алексей Гребенюк из Клина, вырастившие девять детей.

Эти истории — лишь вершина айсберга родительского героизма в регионе, где из 1,2 миллиона семей более 116 тысяч являются многодетными.

«Мы со своей стороны стараемся во всем помогать: добавляем и индексируем выплаты, объединяем меры поддержки в одну комплексную услугу, упрощаем получение соцвыплат на жилье или строительство дома», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске в преддверии Дня матери поздравляют мам участников спецоперации. Аналогичная встреча состоялась в Шатуре с семьями участников СВО. Во многих округах региона вручали награды и проводили праздничные концерты.