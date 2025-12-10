В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, где в области можно увидеть северных оленей

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям, где в регионе можно увидеть пятнистых и северных оленей.

Так, на ферме в Рузе олени свободно гуляют по территории. Их можно угостить грибами или яблоками. Также ферма с оленями «Бэмби Лэнд» есть в Волоколамске. Там же можно увидеть альпийских коз, коров, кроликов.

В Орехово-Зуево открыта ферма «Северный олень», а в деревне Шилово в Лотошино — парк животных и птиц «Тишь да Крышь».

Всего в Подмосковье насчитывается 286 объектов агротуризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в парках области стартовал зимний сезон.