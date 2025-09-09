В Московской области почти завершили благоустройство дворов

В Подмосковье завершаются работы по благоустройству дворовых пространств, программу реализовали более чем на 86%. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что программа пользуется спросом у жителей всех округов региона. Специалисты уже полностью выполнили работы в округах Бронницы, Волоколамск, Восход, Жуковский, Клин, Котельники, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Черноголовка, Наро-Фоминский.

В рамках благоустройства они ремонтируют асфальтовое покрытие, тротуары, освещение, устанавливают лавочки и урны и обустраивают дополнительные парковочные места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.