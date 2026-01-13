В Московской области подскочил спрос на сельдь

В декабре 2025 года в продуктовой корзине жителей Подмосковья часто встречалась сельдь, спрос на нее подскочил на 40,7% в сравнении с ноябрем. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В конце года в регионе приобрели более 793,5 тонны сельди, что стало наибольшим объемом реализации за месяц в 2025-м. В среднем в день потребители покупали около 25,6 тонны. В общей сложности за год было реализовано почти 7 тыс. тонн этого продукта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.