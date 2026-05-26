В Московской области в апреле зарегистрировано почти 48 тыс. бытовой недвижимости

В апреле специалисты Управления Росреестра Подмосковья обработали почти 48 тыс. заявок на учетно‐регистрационные действия бытовой недвижимости. Конкретная цифра — 47 904 объекта, причем свыше трети из них (16 136 единиц) составили земельные участки. Примечательно, что все обращения поступили в электронном формате — это наглядно демонстрирует растущую популярность цифровых сервисов среди жителей региона.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, понятие «бытовая недвижимость» охватывает широкий спектр объектов, которые люди используют для удовлетворения повседневных нужд, связанных с проживанием. В эту категорию входят самые разные виды имущества: от просторных многоквартирных домов до скромных садовых домиков, от отдельных квартир до небольших комнат, от капитальных гаражей до хозяйственных построек вспомогательного назначения. Сюда же относятся и земельные участки, предназначенные для возведения подобных объектов.

Существенный прорыв произошел в сроках оформления прав на недвижимость. Московская область сегодня демонстрирует один из самых высоких темпов обработки документов: регистрация прав на жилые помещения, включая сделки с ипотекой, при подаче электронного заявления выполняется всего за 24 часа. Иными словами, весь процесс укладывается в один рабочий день. Такой темп не только заметно упрощает жизнь граждан, но и придает дополнительный импульс развитию рынка недвижимости, повышая его прозрачность и доступность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе муниципальные соцуслуги переведут в цифру.