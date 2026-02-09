В Ногинске направили в суд дело о ДТП, в котором погибла девушка

Ногинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла девушка, обвинительное заключение утвердили в отношении 30-летнего жителя Московского региона — его обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ночью 22 марта 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем «БМВ». Он двигался по улице Декабристов в Ногинске, где превысил скоростной режим, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». После этого его машину отбросило в сторону обочины, где он наехал на 20-летнюю девушку.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако, от полученных телесных повреждений через несколько дней она скончалась. Дело направили в Ногинский городской суд для рассмотрения.

