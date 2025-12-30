В парке Лотошино установили стелу «Населенный пункт воинской доблести»

В парке «Славянской дружбы» Лотошино установили стелу «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Установка стелы полностью завершена. Рабочим осталось закончить работы по обустройству площадки с плиткой и освещением. На это уйдет один-два дня. После этого парк будет официально открыт для жителей.

Ранее на этом месте располагался сквер. В 2009 году в его центре установили памятник славянской дружбы скульптора Николая Селиванова. Затем провели благоустройство, и теперь здесь создан полноценный парк.

