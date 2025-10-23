Губернатор Подмосковья рассказал о модернизации детских площадок

В 2025 году в Подмосковье в рамках модернизации детских игровых площадок (ДИП) обновят более 700 объектов, для детей создадут современные пространства для безопасных игр. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 2013 года мы в Подмосковье реализуем большую программу – обустраиваем для наших ребятишек современные игровые площадки. За это время их появилось уже больше 1,6 тыс., а в этом году планируем сделать еще 735. Стараемся делать так, чтобы дети могли с интересом и пользой проводить время. Поэтому, помимо привычных качелей, горок и песочниц, создаем тематические комплексы: например, про космос, географию или физику», – рассказал губернатор.

1/3 2/3 3/3

Специалисты завершили работы на 704 площадках, до конца октября модернизируют еще 31. Так, например, работы прошли в Наро-Фоминске на улице Калинина, зону оформили в тематике «Путешествие». В 1-м квартале в Лыткарине создали площадку в тематике «Большое приключение», в микрорайоне Дзержинец в Пушкино – в тематике «Атом». Отметим, что все эскизы зон предварительно согласовываются с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.