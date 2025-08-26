В парке Талалихина в Подольске проведут костюмированный забег и огненное шоу

Спортивный фестиваль с костюмированным забегом «Рожденный бегать» и фестиваль огненных шоу «Вечер огня» пройдут в парке имени Виктора Талалихина в Подольске.

На лето 2025 года в регионе было запланировано множество культурных мероприятий, отмечал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На спортивном фестивале взрослым участникам нужно будет преодолеть дистанцию в 5 км, а детям — в 500 м. Сделать это нужно будет в костюмах. Все юные спортсмены получат сладкие подарки. Также в программе мастер-классы, анимационные зоны для детей, горячий чай и каша.

Огненный праздник организует шоу-группа Saga. В парке соберутся лучшие коллективы и артисты фаер-шоу со всей страны и представят яркие номера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил всех на фестиваль Чайковского в Клину.