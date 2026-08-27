«Рубин» нашел замену Даку в Колумбии

Казанский «Рубин» ведет с колумбийским клубом «Депортиво Кукута» по поводу трансфера нападающего Хайме Перальты, сообщил Sport24.

«Рубин» предложил за игрока $2 млн, «Кукута» хочет получить $3 млн. Казанцы сохраняют заинтересованность в игроке, поэтому переговоры продолжаются.

«Рубин» нуждается в новом нападающем после трансфера Мирлинда Даку в «Спартак».

Хайме Перальта является воспитанником «Кукуты». В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за клуб во всех турнирах и забил восемь мячей. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в €350 тыс.

Ранее сообщалось, что «Рубин» участвует в борьбе за полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова. На игрока также претендуют «Локомотив» и «Краснодар».