Андрей Воробьев заявил о популярности математических классов в школах Подмосковья

Профильные классы по математике и другим точным наукам пользуются популярностью в школах Подмосковья. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на форуме педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании».

«Родители договариваются с нашими детьми о том, чтобы те взяли математику уже в четвертом, пятом шестом классе, чтобы база была сформирована и можно было претендовать на достойный уровень сдачи этого важного и весьма сложного экзамена по профильной математике. Мы видим этот запрос и понимаем, что нужно направлять туда ресурсы», — подчеркнул Воробьев.

Он выразил надежду, что это позволит увидеть результат и еще больше улучшить показатели за сдачу экзаменов по этому предмету.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.