В Подмосковье для педиатров провели около 20 тренингов по профилактике выгорания

В Подмосковье с начала 2026 года провели 19 тренингов по профилактике выгорания. Участниками стали 158 педиатров из медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области.

«В первую очередь такие тренинги направлены на снижение уровня стресса и внутренней тревоги, а также восполнение ресурсов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, занятия проводят специалисты НИКИ детства. Они позволяют специалистам справиться с профессиональным выгоранием, развить эмоциональный интеллект. Кроме того, тренинги помогают развить навыки бесконфликтного взаимодействия с пациентами и их родственниками. Узнать подробнее о психологической поддержке врачей можно узнать на портале Здоровье. Детство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.