В Подмосковье до конца зимы будут работать почти 50 катков с искусственным льдом

В Подмосковье этой зимой будут работать 48 сезонных катков с искусственным льдом, в том числе пять новых. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Мы тщательно проверили состояние объектов и качество услуг. На катках будут обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, например, в Красногорске будут работать пять катков: на стадионе «Зоркий», у ЖК «АРТ», на Павшинской пойме, рядом с МБУО «Вершина» и школой № 4 в Нахабино. В Одинцово площадки расположены в парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Лазутиной, в Раздолье», «Малевича» и в районе Сколково, в Люберцах — в парке «Наташинские пруды», на Центральной площади и у спортивной школы «Орбита» (Дзержинский) и так далее.

Бронирование сеансов доступно на платформе «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+