В Подмосковье дорожники завершили устройство новых остановочных пунктов

В Подмосковье специалисты Мосавтодора обустроили почти 150 новых остановочных пунктов на объектах национального проекта «Инфраструктура для жизни», посадочные площадки и павильоны типа «Городской стандарт» и «Межгород» появились на региональных дорогах в 32 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все остановки оснащены павильонами, скамейками и урнами для комфортного ожидания общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Павильоны типа «Городской стандарт» появились на улице Ленточка в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино, на улице Урицкого в поселке Уваровка Можайского округа, на улице Светлой в Красногорске и не только. За пределами городов специалисты обустроили павильоны «Межгород», они расположены в поселке санатория имени Герцена в Одинцовском округе, в деревне Покровка городского округа Клин и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.