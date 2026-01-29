В Подмосковье на экологические проекты в 2026 году направят более 15 млрд рублей

В 2026 году на реализацию госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» направят более 15 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Так, свыше 6,5 млрд рублей предусмотрели на развитие водохозяйственного комплекса, в том числе на капремонт и реконструкцию 32 гидротехнических сооружений.

Более 6 млрд рублей направят на развитие лесного хозяйства. В области проведут работы по защите и воспроизводству лесов, охране лесов от возгораний, а также закупят спецтехнику и продолжат развивать лесные питомники.

Порядка 850 млн рублей направят на охрану окружающей среды: на экологический мониторинг и мероприятия по сохранению растительного и животного мира.

