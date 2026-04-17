В Подмосковье наполовину завершили капремонт Красногорского колледжа

На улице Речная, д.7а, в городском округе Красногорск продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа, стройготовность объекта превысила 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, их планируют завершить к сентябрю 2026 года. Специалисты ведут общестроительные работы, ремонт кровли и фасада, устройство стяжки пола, сантехнические и отделочные работы и не только. На объекте задействовано 65 человек и две единицы техники. Площадь здания превышает 4,4 тыс. кв. м, в нем установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.