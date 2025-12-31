В Подмосковье организуют тренировки хоккейного проекта «Красная Машина ДВОР»

В Подмосковье стартовали тренировки и мастер-классы в рамках нового хоккейного проекта «Красная Машина ДВОР». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Их организовали по национальной программе развития хоккея «Красная Машина», утвержденной Министерством спорта Российской Федерации. В рамках них дети в возрасте от 5 до 14 лет смогут научиться кататься на коньках, владеть шайбой и играть в команде.

Первые занятия уже прошли в Балашихе в Пестовском парке. Следующая тренировка состоится в субботу, 3 января, после – 4, 10 и 11 января. 20 и 21 декабря мероприятия организовали на катках Пушкино и Лобни, новые запланированы на 7, 8, 14 и 15 января. Проект продлится до 31 марта – его будут реализовывать каждые среду, четверг и выходные.

