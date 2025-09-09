В Подмосковье открылась регистрация на «Кросс нации»

В Подмосковье открылась регистрация на традиционный Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации», он пройдет в городском округе Шатура 20 сентября. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковной площадкой «Кросса нации» станет стадион «Энергия», оставить свою заявку на забег можно до 15:00 19 сентября на портале Госуслуг. Для участников организуют пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км.

Отметим, что мероприятие ​традиционно проходит в третью субботу сентября в рамках государственной программы «Спорт России». Традиция проводить праздник возникла в 2004 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

*Возрастное ограничение 12+