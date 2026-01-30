В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» за 2025 год

В Министерстве экономики и финансов Московской области подвели итоги реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2025 году.

За год через региональный портал госуслуг поступило более 3,5 млн обращений по вопросам получением социально значимых услуг. Всего в регионе в онлайн-формате можно получить 85 массовых социально значимых услуг.

Особое внимание в 2025 году уделили технологическому суверенитету и импортозамещению. Доля российского ПО, используемого в деятельности органов госвласти Подмосковья, достигла 86,4%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будут расширять проекты с использованием ИИ.