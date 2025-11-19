Андрей Воробьев раскрыл планы по расширению ИИ-проектов в Московской области

Подмосковье продолжит развивать проекты с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в том числе в сфере медицины — совместно с Минздравом России. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту «AI Journey 2025».

По его словам, ИИ будут внедрять и в сферу образования. Однако Воробьев отметил, что это чувствительная тема, в которой нужно понимать, где нужна нейросеть, а где — нет.

«Так получается, что наши дети уже используют искусственный интеллект. Как-то его запретить было бы невозможно, но его надо регулировать», – сказал губернатор.

Он добавил, что работу в регионе проводят в партнерстве со Сбером, ее выстраивают на платформе GigaChat. Среди компаний, которые развивают ИИ, — Яндекс, Билайн, Мегафон и другие.

