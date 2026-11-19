Московская областная дума приняла законы, которые вводят административную ответственность за нарушение правил содержания и выпаса сельскохозяйственных животных. Инициативу направил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Поправки внесли в областной Кодекс об административных правонарушениях и закон о регулировании вопросов благоустройства № 191/2014-ОЗ. На заседании парламента документы представила старший помощник прокурора Подмосковья Наталия Михлина.

Новые правила запрещают пасти, выгуливать и прогонять скот на мостах, пешеходных дорожках, других дорожных сооружениях, а также на общественных территориях.

В прокуратуре пояснили, что изменения приняли из-за частых жалоб жителей на бесконтрольный выпас.