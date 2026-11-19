В Пушкинском пройдет мастер-класс «Изделия из дерева со смальтой»
Мастер-класс «Изделия из дерева со смальтой» пройдет в Пушкинском
Фото: [Музей-заповедник «Усадьба «Мураново»]
В субботу, 21 ноября, в Объединенном мемориально-художественном музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева Пушкинского округа пройдет мастер-класс „Изделия из дерева со смальтой“, его проведут в рамках культурной программы и в пространстве выставки „Поэзия мурановских пейзажей. Путешествие“. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие будет находиться под руководством монтессори-столяра Михаила Хеймера. Участники смогут своими руками собрать и задекорировать мозаику, авторские деревянные панно или практичные ключницы, в работе используются бук и сосна, украшением изделий станет настоящая итальянская мозаика — смальта. Узнать подробности можно на сайте.
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