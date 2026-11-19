Образовательный интенсив «ПРОКиберурок: лаборатория новых решений» для учителей — участников проекта «Киберурок» состоялся 18 ноября в школе № 36 «Новые горизонты» в Мытищах. На встрече педагоги освоили новые цифровые инструменты и разобрали методики преподавания с использованием искусственного интеллекта, сообщает Министерство образования Московской области.

Участники работали в формате лабораторий идей: заполняли онлайн-шаблоны, обсуждали создание интерактивной модели урока на сайте КУРО и делились методическими находками.

Специалист B2G-проектов Международной школы цифровых и ИИ-навыков «Алгоритмика» Мария Бабченко провела для учителей практикум «Киберурок: ИИ-перезагрузка».

Начальник управления развития общего образования Министерства образования Московской области Максим Кильчевский подчеркнул, что проект помогает внедрять технологии искусственного интеллекта в школьную программу, а ведомству важна обратная связь от учителей.

В завершение интенсива спикерам вручили благодарственные письма от КУРО за лучшие практики и идеи.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учителей, школьников и их родителей за поддержку внедрения проекта «Киберурок» в сферу образования.