С начала 2026 года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 52 тыс. новорожденных, в 108 случаях генетическое заболевание подтвердилось — дети находятся под диспансерным наблюдением. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг позволяет выявить наследственные заболевания на раннем этапе и своевременно начать лечение под постоянным наблюдением врачей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Скрининг включает в себя обследование на 38 генетических заболеваний, в том числе нарушения обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и ряд других. Его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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