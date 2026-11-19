Жители Долгопрудного стали свидетелями тревожного эпизода: на улице Нефтяников, неподалеку от жилых домов и Дома культуры, во время съемок фильма загорелся автомобиль. Видео с места происшествия быстро разошлось по местному каналу, сообщил REGIONS.

Что произошло

По свидетельствам очевидцев, справиться с пламенем своими силами съемочная группа не сумела. Пришлось вызывать пожарных — на место прибыли два расчета. Инцидент вызвал у горожан вопросы: использование открытого огня в непосредственной близости от жилых зданий многим показалось небезопасным.

Позиция юриста

Андрей Мелентьев, юрист из Подмосковья, пояснил: проводить киносъемки в населенных пунктах закон не запрещает, однако если задействованы огонь и пиротехника, требования безопасности соблюдать обязательно.

«Сами по себе киносъемки в жилых зонах и на улицах населенных пунктов законом не запрещены», — пояснил Андрей Мелентьев.

По словам эксперта, подобные съемки нуждаются в предварительном согласовании с уполномоченными органами, а обращение с открытым огнем регулируют Правила противопожарного режима.

Какая ответственность грозит

Если проверка выявит нарушения требований пожарной безопасности, организаторам может грозить административная ответственность по соответствующей статье. В частности, по части 1 этой статьи для юридических лиц предусмотрен штраф от ₽300 тыс. до ₽400 тыс.

Мелентьев считает, что обстоятельства случившегося нужно тщательно проверить: установить, были ли съемки согласованы и какие меры противопожарной защиты организаторы предусмотрели изначально.

Ранее сообщалось, что команда звукорежиссера из Балашихи взяла победу на международном турнире.