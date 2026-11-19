В Долгопрудном на улице Нефтяников на съемках фильма загорелся автомобиль
REGIONS: в Долгопрудном на улице Нефтяников на съемках загорелся автомобиль
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Жители Долгопрудного стали свидетелями тревожного эпизода: на улице Нефтяников, неподалеку от жилых домов и Дома культуры, во время съемок фильма загорелся автомобиль. Видео с места происшествия быстро разошлось по местному каналу, сообщил REGIONS.
Что произошло
По свидетельствам очевидцев, справиться с пламенем своими силами съемочная группа не сумела. Пришлось вызывать пожарных — на место прибыли два расчета. Инцидент вызвал у горожан вопросы: использование открытого огня в непосредственной близости от жилых зданий многим показалось небезопасным.
Позиция юриста
Андрей Мелентьев, юрист из Подмосковья, пояснил: проводить киносъемки в населенных пунктах закон не запрещает, однако если задействованы огонь и пиротехника, требования безопасности соблюдать обязательно.
«Сами по себе киносъемки в жилых зонах и на улицах населенных пунктов законом не запрещены», — пояснил Андрей Мелентьев.
По словам эксперта, подобные съемки нуждаются в предварительном согласовании с уполномоченными органами, а обращение с открытым огнем регулируют Правила противопожарного режима.
Какая ответственность грозит
Если проверка выявит нарушения требований пожарной безопасности, организаторам может грозить административная ответственность по соответствующей статье. В частности, по части 1 этой статьи для юридических лиц предусмотрен штраф от ₽300 тыс. до ₽400 тыс.
Мелентьев считает, что обстоятельства случившегося нужно тщательно проверить: установить, были ли съемки согласованы и какие меры противопожарной защиты организаторы предусмотрели изначально.
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