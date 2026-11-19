Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в разговоре с «РБ Спорт» высказался о конфликте главного тренера национальной команды Валерия Карпина с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым и предложил способ, как его разрешить.

Радимов признал, что Глушенков неудачно вышел на замену в матче с Нигерией (3:3) и справедливо заслужил критику от тренера и партнеров. По его мнению, неправы были и футболисты, которые вынесли на публику обычный разговор на повышенных тонах в раздевалке.

Радимов считает, что Карпин должен вызвать Глушенкова на следующий сбор, и тогда конфликт очень просто разрешится.

«Они сядут, все поговорят, а может быть, и перед всеми даже Глушенков скажет: «Ребята, ну, наверное, я был неправ». И конфликт будет закрыт. Так что абсолютно никакой не надо подоплеки искать, такие вещи случаются», — сказал Радимов.

Карпин не вызвал Глушенкова на ноябрьский сбор, объяснив тем, что футболист не хочет играть за национальную команду с полной самоотдачей. Сборная России завершила календарный год победой над командой Венесуэлы со счетом 2:0.