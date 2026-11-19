Фигуристы Анна Коломенская и Артем Фролов из Балашихи не смогут выступить на турнире в Варшаве. Спортсмены, тренирующиеся в подмосковном городе, лишились возможности участвовать в международных соревнованиях из-за проблем с визами. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на «СП».

Российские призеры первенства страны по фигурному катанию среди юниоров Анна Коломенская и Артем Фролов вынуждены пропустить международный турнир серии «Челленджер» в Польше.

Почему сорвалась поездка

Как сообщил источник, близкий к ситуации, спортсмены не смогли своевременно оформить необходимые документы: уведомление об их участии в соревнованиях пришло слишком поздно. Дуэт, который тренируется в Балашихе в группе Дениса Самохина и Марии Боровиковой, должен был выступить в Варшаве с 25 по 29 ноября. Однако бюрократические процедуры не позволили получить визы в установленные сроки.

Сезон продолжается

Несмотря на отмену поездки в Польшу, спортивный сезон для пары не завершен. На минувшей неделе Коломенская и Фролов выступали на этапе Гран-при России в Омске, где в соревнованиях по танцам на льду заняли шестое место.

Дальнейшие планы

В ближайших планах фигуристов — участие в другом международном турнире, который состоится в Будапеште. Тренерский штаб уже начал подготовку к венгерскому старту, чтобы компенсировать пропущенный этап в Варшаве и продолжить набор рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что на гжельском фарфоре появились фигуристы и гребцы.