За десять месяцев 2026 года федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал 15 проектов подмосковных компаний на общую сумму займов ₽3,7 млрд. Общий объем инвестиций в эти производства достигнет ₽5,8 млрд, сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реализация всех поддержанных проектов позволит создать в регионе 125 новых рабочих мест. По сравнению с январем–октябрем прошлого года объем льготных займов вырос почти на ₽600 млн, а совокупных инвестиций — примерно на ₽200 млн.

Одним из получателей средств стала компания «Герофарм», которая строит новый производственный участок в поселке Оболенск с бюджетом ₽1,6 млрд. Предприятие запустит розлив инсулина в картриджи, откроет микробиологическую лабораторию, оборудует чистые помещения и установит линию сборки шприц-ручек. Кроме того, компания обновит линию розлива препарата для лечения неврологических заболеваний.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.