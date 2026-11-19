В Городском округе Пушкинский в 2026 году завершили обустройство 28 новых линий наружного освещения. Специалисты проложили более 18 км линий, смонтировали 222 новые опоры и установили 462 светодиодных светильника.

Дополнительно в округе появились 20 шкафов уличного освещения с автоматизированной системой управления: она регулирует работу фонарей и помогает экономить электроэнергию. Работы прошли в рамках программы «Светлый город», реализуемой при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Отдельный участок работ был выполнен в Ивантеевке: на улице Дерибасовской установили 55 энергоэффективных светильников. Итоги реализации проекта оценил заместитель председателя Совета депутатов округа Николай Михайлин. По его словам, светильники отличаются высокой яркостью, долговечностью и надежностью, их работа повышает комфорт и безопасность жителей и гостей округа.



В следующем году программу «Светлый город» планируют распространить на другие территории Пушкинского округа.