Подмосковные спортсменки завоевали три бронзовые медали на XIV Всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Дружбы», которые прошли с 13 по 15 ноября в Тольятти. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елизавета Ворошилова (СШОР по единоборствам, Люберцы) стала призером в весовой категории до 47 кг, Елизавета Котельва (СШОР по единоборствам, Воскресенск) — в весе до 68 кг. Кроме того, Самира Хасанова (Люберцы) заняла третье место в весовой категории до 52 кг.

Состязания прошли в ледовом Дворце спорта «Лада-Арена», их участниками стали более 1,1 тыс. спортсменов из регионов европейской части России и ряда областей Зауралья. Каратисты соревновались в дисциплинах «ката» и «кумитэ». Турнир провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

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