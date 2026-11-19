В Ногинске снесут аварийный жилой дом
Мособлархитектура: аварийный жилой дом снесут в Ногинске
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Ногинске на улице Советской Конституции сносят аварийный жилой дом № 23 1930 года постройки, площадь трехэтажной кирпичной постройки составляет более 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание признали аварийным в связи со значительным износом строительных конструкций. После этого в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2026 годы» жильцы 30 квартир переехали в новые дома 4б и 4а на улице Юбилейной.
Аварийный объект включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации, работы уже проводятся. Их планируют завершить до конца 2026 года.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.