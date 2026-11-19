Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Ногинске на улице Советской Конституции сносят аварийный жилой дом № 23 1930 года постройки, площадь трехэтажной кирпичной постройки составляет более 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание признали аварийным в связи со значительным износом строительных конструкций. После этого в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2026 годы» жильцы 30 квартир переехали в новые дома 4б и 4а на улице Юбилейной.

Аварийный объект включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации, работы уже проводятся. Их планируют завершить до конца 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.