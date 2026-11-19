С начала года врачи первичного звена в Московской области поставили более 5,3 млн диагнозов с помощью цифрового помощника AIDA на базе искусственного интеллекта. Сервис изучает электронную медкарту пациента и предлагает специалисту вероятные заключения, напомнил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Алгоритм анализирует жалобы, историю болезни и результаты обследований пациента, формируя подсказки по 95 социально значимым заболеваниям. Система срабатывает в момент, когда терапевт или профильный специалист оформляет заключительный диагноз.

В Минздраве Подмосковья подчеркнули, что сервис служит только вспомогательным инструментом для работы с большими объемами данных — окончательный диагноз и схему лечения всегда определяет сам врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.