Первый снег внес коррективы в жизнь обитателей фермы в деревне Мошницы под Солнечногорском: меню северных оленей заметно изменилось. Эти животные неравнодушны к свежей траве, однако теперь добраться до нее непросто — землю укрыл снежный слой, сообщил REGIONS.

Хозяйка фермы Лариса Демьяненко поделилась в социальных сетях: с наступлением холодов оленям приходится переходить на сено. Пока снега немного, животные еще могут выкапывать траву, но на морозе она перестает расти, а то, что осталось, съедается очень быстро. Именно заготовленное сено становится для оленей главным подспорьем до прихода весны.

«Северяне в расстройстве: пришла зима. На траву рассчитывать не приходится, в ход пошло сено. Оно не такое вкусное, сочное и калорийное, но с зимой не поспоришь», — рассказала хозяйка фермы.

Питание животных зимой не ограничивается одним сеном. На ферме отметили, что в этот период в рацион северных оленей включают ягель и ягоды — причем последние дают как в свежем виде, так и в замороженном. Такой набор помогает животным пережить холодный сезон, когда привычная зелень недоступна.

Ранее сообщалось, что для очистки федеральных дорог Подмосковья от снега подготовили 554 единицы спецтехники.