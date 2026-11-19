Ребенок попал в тяжелом состоянии в стационар Пушкинской больницы после того, как родители пытались самостоятельно вылечить у него кожную сыпь с помощью гормональной мази. Врачи диагностировали инфильтративно-нагноительную форму трихофитии — глубокое грибковое поражение кожи и волосяных фолликулов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Сначала препарат снял зуд и покраснение, но при длительном бесконтрольном применении на коже появились болезненные инфильтраты, переросшие в гнойные абсцессы. Врачи пояснили, что глюкокортикостероиды подавляют местный иммунитет кожи, поэтому при грибковой инфекции они не лечат болезнь, а позволяют ей быстро проникнуть в глубокие ткани.

Дерматовенеролог Амина Бакриева отметила, что после такой формы трихофитии на теле почти всегда остаются грубые рубцы, а при поражении кожи головы возникает необратимое облысение в этих зонах.

Сейчас ребенок проходит системную противогрибковую терапию под наблюдением специалистов. Медики напомнили, что гормональные мази относятся к рецептурным препаратам и применять их можно только по назначению врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.