В Подмосковье произвели более 300 тыс. тонн йогурта

По итогам 10 месяцев 2025 года подмосковные предприятия произвели 313,8 тыс. тонн йогурта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что регион занимает первое место в России и в Центральном федеральном округе по этому показателю. Региональные производители обеспечивают более 71% от общего объема производства йогуртов в ЦФО и свыше 47% — от общероссийского выпуска. Среди ведущих предприятий отрасли — ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭН» (бренды «Даниссимо» и «Актибио»), ООО «Эрманн» («Эрмигурт» и «Эпика») и ООО «Братья Чебурашкины».

