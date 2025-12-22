В Подмосковье разрабатывать и вносить изменения в генпланы стали с использованием ИИ

В Подмосковье запустили инновационный проект по разработке генеральных планов и внесению в них изменений с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Сейчас в регионе ведется масштабная работа по актуализации генеральных планов округов. Искусственному интеллекту делегировали рутинную работу с текстами, а также визуализацию данных для проектов изменений.

«Теперь благодаря использованию ИИ можно получить визуализацию предложений и сформировать проект одним нажатием кнопки. Использование инновационной технологии позволяет экономить более 3,5 тыс. часов рабочего времени в год», — отметила министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах с использованием ИИ, которые реализуются в области. Он подчеркнул, что задачей является внедрение таких продуктов во всех отраслях.