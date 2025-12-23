В Подмосковье с начала года демонтировали более 3,9 тыс. несанкционированных торговых объектов

В Московской области продолжают системную работу по наведению порядка в сфере уличной торговли. По итогам 2025 года в регионе было демонтировано более 3,9 тыс. нестационарных торговых объектов, не соответствующих установленным нормам, либо работающим без разрешительных документов. Об итогах проведенной работы рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работа ведется в плановом режиме совместно с органами местного самоуправления. Демонтаж таких объектов способствует повышению безопасности потребителей, обеспечению соблюдения санитарных требований и упорядочиванию общественных пространств.

Кроме того, регион активно борется с незаконной торговлей. Для выявления нарушений используются регулярный мониторинг и система видеокамер «Безопасный регион». С начала года с ее помощью было зафиксировано свыше 3 тыс. случаев нелегальной торговли, а общая сумма наложенных штрафов достигла 2,6 млн рублей.

