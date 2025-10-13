В Подмосковье с начала года объектам недвижимости присвоили более 135 тыс. адресов

В Подмосковье за три квартала текущего года объектам недвижимости было присвоено свыше 135 тыс. адресов. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2024 года в регионе объектам недвижимости присвоили на 2 тыс. адресов меньше.

Больше всего заявлений на присвоение адреса в этом году поступило из Раменского, Истры и Домодедово — 9,7 тыс., 9,2 тыс. и 9 тыс. соответственно. По 7 тыс. обращений поступило из Солнечногорска и Чехова.

Подать обращение по присвоению адреса земельному участку, зданию, строению, сооружению, помещению, машино-месту можно на областном портале госуслуг.

